An der Hunsrückhöhenstraße Wenn Bello eine Dusche braucht: So funktioniert die erste Hundewaschanlage in Morbach

Langsam führt Alina Rau ihren Zwergschnauzer Sani in das Edelstahlgehäuse, das mit einer blauen, rutschfesten Matte ausgelegt ist. Der Hund hat Zutrauen zu seiner Besitzerin. Denn Sani macht dies ganz ruhig, obwohl er die Hundewaschbox, die seit Kurzem an einer Tankstelle in Morbach in Betrieb ist, noch nicht kennt. Es sind zwar Leinen vorhanden, um den Hund anzubinden, aber bei Sani ist das nicht notwendig. Er bleibt ruhig.