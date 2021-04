Corona : Morbach weitet Schnelltestangebot aus

Morbach Wer in Morbach einen Corona-Schnelltest machen wollte, um Kleidung oder Schuhe zu kaufen oder zum Friseur zu gehen, der musste dies seit der Bundesnotbremse montags tun. Das heißt: Brauchte man einen aktuellen Schnelltest, konnte man montags abends in der Baldenauhalle machen und dienstags shoppen gehen.

Das ist vorbei. In Morbach kann man sich ab Montag, 3. Mai, an fünf Tagen in der Woche testen lassen. „Uns ist es gelungen, dieses Testangebot für die Bevölkerung und die Geschäftswelt zu schaffen“, sagt Morbachs Bürgermeister Andreas Hackethal. Neben dem Testangebot montags von 17 bis 20 Uhr in der Baldenauhalle, das gut besucht sei, gibt es weitere Teststationen an der Apotheke am Oberen Markt und im Sirona-Sportsclub.