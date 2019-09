Forst : Vom Goldesel zum Sorgenkind

Morbach Der Klimawandel stresst die Wälder der Region. In Morbach wandelt sich der Forst von einer regelmäßigen Einnahmequelle zum Sorgenkind.

In welchem Zustand ist der Wald? Mit dieser Frage hat sich der Morbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung intensiv befasst. „Zwei trockene und zu heiße Sommer bleiben nicht spurlos hängen“, sagt der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal. 11 000 Meter Einschlag seien bei der Fichte für 2019 geplant gewesen, bis jetzt seien 7500 Festmeter gefällt worden. „Das meiste davon ist Käferholz“, sagt er. Der Borkenkäfer, der die durch die äußeren Umstände gestressten Bäume befällt, habe inzwischen schon die dritte Generation ausgebildet. „Aus einem Pärchen können so 100 000 Käfer werden“, sagt er. Durch die hohe Population befalle der Käfer inzwischen auch andere Baumarten.

Volker Reinsch, stellvertretender Geschäftsführer der Holzvermarktungsorganisation Rheinland-Pfalz Südwest, hat den Ratsmitgliedern einen Überblick über die derzeitige Entwicklung auf dem Holzmarkt gegeben. So seien die Preise für einen Festmeter Fichtenholz in einem ersten Schritt von rund 80 bis 84 Euro auf inzwischen 67 bis 60 Euro gefallen. Bei Käferholz liege dieser zwischen 30 und 40 Euro. „Wir sind inzwischen gezwungen, Holz in den Export zu geben“, sagt er zur Konsequenz aus den Übermengen am Markt. „Wir reden teilweise nicht mehr über Verkaufs-, sondern über Entsorgungspreise“, sagt er. „Es ist jeder Tag ein Kampf, das Holz überhaupt noch loszuwerden.“ Lediglich der Preis für Douglasien liege mit 100 Euro pro Festmeter auf einem Vorjahresniveau.