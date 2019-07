Freizeit : Singen macht Spaß, singen tut gut

Info

Günther Möhlig hat vor fünf Jahren den Verein Amme gegründet. Er ist bundesweit einzigartig. Amme steht für „Musiker für Musiker im Einsatz“ und widmet sich Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Beeinträchtigung. In neun Förderschulen, fünf Musikschulen und vier Werkstätten der Region sind 300 behinderte Schüler in musikalischer Ausbildung. Rund 260 000 Euro wurden in den vergangenen fünf Jahren investiert. Das Geld stammt aus Spenden von Privatleuten und diversen Stiftungen. Es gibt jeweils eine Anschubfinanzierung – in der Hoffnung, dass die Projekte danach weiterlaufen und sich die Schulen und Werkstätten selbst um die weitere Finanzierung kümmern. Der Verein ist in der ganzen Region tätig. Nach dem Pilotprojekt mit mehr als 300 Schülern aus der Region gibt es seit November 2017 16 weitere Kooperationen zwischen Förderschulen und Musikschulen in ganz Rheinland-Pfalz.

Ein weiterer Baustein: Um Lehrer besser auf die speziellen Anforderungen vorzubereiten, bietet der Verein Amme regelmäßig Fortbildungen für Lehrer an.