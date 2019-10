Vereinsgründung : Unterstützung, wo es am nötigsten ist

Das Logo für den neuen Verein gibt es bereits, am Donnerstag ist die Gründungsversammlung. Foto: Verein. Foto: TV/Jürgen Mayer

Niederscheidweiler Gemeinsam Gutes tun: Das hat sich eine Gruppe aus dem Eifel-Ort Niederscheidweiler auf die Fahnen geschrieben. Am Donnerstag gründen sie einen Verein.

Gemeinsam Gutes tun – das hat sich eine Gruppe aus Niederscheidweiler zum Motto gemacht. Und sie gründet einen Verein, der das zum Ziel hat. „Vor einiger Zeit kam der Aufruf des Kirchenchors mit der Bitte um Unterstützung bei der Organisation des Weihnachtsmarkts“, erzählt Jürgen Mayer. Spontan erklärte sich die Gruppe bereit und half. In diesem Jahr übernimmt sie die Organisation der Veranstaltung, die am 7. Dezember ist, komplett, dann vermutlich als eigener eingetragener Verein. Denn am Donnerstag, 17. Oktober, ist das Gründungstreffen für „Gemeinsam fürs Gute 2019“.

Sieben Positionen soll der Vorstand haben, neben Mayer, der Schriftführer werden soll, ist unter anderem Kevin Götten als Vorsitzender vorgesehen. Vorrangiges Ziel des neuen Vereins, dessen bisher feststehende Gründungsmitglieder fast alle im Alter zwischen Mitte und Ende 20 sind, soll es sein, bedürftige Menschen, soziale Projekte oder Einrichtungen oder „andere gute Dinge in der Region“ zu unterstützen. „Und die Förderung von Umwelt und Naturschutz ist eines unserer Ziele“, sagt Götten.

Info Die Vereinsgründung Die Gründungsversammlung ist am Donnerstag, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr im kleinen Saal des Bürgerhauses in Niederscheidweiler. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl eines Versammlungsleiters, eines Schriftführers sowie des Vorstands und der Kassenprüfer, die Diskussion über die Gründung und Satzung des Vereins, die Verabschiedung de Satzung und der Beschluss zur Gründung des Vereins, die Festlegung der Mitgliedsbeiträge, die Veranstaltungen sowie Verschiedenes.

Der Weihnachtsmarkt, der im und rund um das Bürgerhaus in Niederscheidweiler ist, ist in diesem Jahr sogar etwas größer als bisher. „Es haben sich etwa 20 Aussteller gemeldet“, sagt Kevin Götten. Sie alle bieten selbst gemachte Artikel an und sind überwiegend aus Niederschweidweiler und den umliegenden Orten. „Außerdem kommen in diesem Jahr noch der Nikolaus und ein Zauberer“, sagt Mayer.

Weiterer Veranstaltungen für das kommende Jahr sind schon in Planung. „Wir wollen junge und ältere Menschen zusammenbringen. Vielleicht bieten wir auch mal einen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen an“, sagt Jürgen Mayer. In der Organisation und Terminierung der Veranstaltungen stimmt sich die Gruppe mit den zehn anderen Vereinen, die es in Nieder- und Oberscheidweiler bereits gibt, ab.

Erste Projekte, die der neue Verein mit den Reinerlösen aus seinen Veranstaltungen unterstützen will, haben die Vereinsgründer ebenfalls schon im Blick. „Noch ist aber nichts spruchreif“, sagt Kevin Götten. „Unser Hauptziel ist es jetzt erst einmal, den Verein ins Leben zu rufen.“

Vor der Gründungsversammlung, zu der alle Interessierten auch aus anderen Dörfern eingeladen sind (Kevin Götten: „Es gibt keine Altersbeschränkung.“) haben die Vereinsgründer bereits einen Entwurf der künftigen Satzung an das Finanzamt geschickt und sie dort prüfen lassen, damit der Verein als gemeinnützig anerkannt wird. „Dort waren die Mitarbeiter sehr kooperativ und haben uns Tipps und Änderungswünsche gegeben“, sagt Jürgen Mayer.