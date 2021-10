Infrastruktur : Warum Piesport keinen Drogeriemarkt bekommt

Blick in eine Filiale der Drogeriemarktkette dm aufgenommen am 20.10.2015 in Karlsruhe (Baden-Württemberg). Am 22.10.2015 findet in Karlsruhe die Jahres-Pressekonferenz des Drogeriekonzerns statt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lsw Vorausmeldung: «Jahres PK DM Markt» vom 22.10.2015) ++ +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Uli Deck

Piesport In Piesport würden sich viele Menschen über einen Drogeriemarkt freuen, der das Angebot des Lebensmittelmarktes ergänzen könnte. Das geht aber rechtlich nicht.

Wer vom Hunsrück aus über die L156 von Berglicht oder über die L156 von Horath Richtung Piesport fährt, stößt unweigerlich auf den gut ausgebauten Piesporter Kreisel, an den auch die B53 Richtung Neumagen-Dhron angeschlossen ist. Schon von der Ferne sieht man einen großen Edeka-Markt mit großzügigem Parkplatz. Neben der Piesporter Landmaschinen GmbH und dem Sportplatz sind freie und landwirtschaftlich genutzte Flächen zu sehen.

Ein guter Platz für weitere Märkte und Geschäfte, könnte man meinen, denn der Bereich ist durch den Kreisel gut erschlossen. Und tatsächlich gab es einen Interessenten, der neben dem Edeka-Markt einen Drogeriemarkt ansiedeln wollte. Aber das Projekt kommt wegen rechtlicher Probleme nicht zustande.

Ewald Meuren, zweiter Beigeordneter im Gemeinderat, hat sich an den TV gewandt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. „Ein Drogeriemarkt wäre eine prima Ergänzung für das Angebot im Dorf und auch für die umliegenden Orte“, sagt Meuren. Piesport sei mit 2300 Einwohnern eine aufstrebende Gemeinde mit einer guten Infrastruktur: Kita, Grundschule, Seniorenzentrum, Gewerbegebiet, sogar ein Arzt habe sich niedergelassen, erklärt der Kommunalpolitiker.

Deshalb könnten ein Drogeriemarkt und eventuell weitere Märkte gut passen, zumal auch das Umland aus seiner Sicht davon profitieren könnte. „Es kommen viele Leute von Horath, Klausen oder Neumagen-Dhron hierher. Die nächsten Drogeriemärkte sind in Bernkastel-Kues oder Schweich. Das wäre schon eine Chance, den Ort weiter zu entwickeln“, ist sich Meuren sicher.

Auch Ortsbürgermeister Stefan Schmitt würde ein zusätzliches Angebot im Ort begrüßen: „Wir haben einen Investor, der einen Drogeriemarkt und gegebenenfalls andere Geschäfte bauen möchte, aber auf Grund der Vorgaben der Landesplanung geht das so in Nähe des bestehenden Marktes leider nicht. Für uns ist das ärgerlich. Eigentlich müsste der Markt beziehungsweise Wettbewerb so etwas regeln. Die Ansiedlung wäre nicht nur für Piesport gut, das Angebot wäre auch für die Nachbardörfer interessant. Jetzt müssen die Leute bis nach Bernkastel oder nach Schweich fahren, um zu einem Drogeriemarkt zu kommen. Wir bleiben aber am Ball und werden schauen, was trotz der restriktiven Vorgaben bei uns möglich ist.“

Ähnliche Probleme gab es erst vor kurzem in Temmels (Landkreis Trier-Saarburg), wo trotz offenbarer Nachfrage die Ansiedlung eines Drogeriemarktes nicht möglich war. Das lag dort wie auch im Fall Piesport an den Vorschriften für die Ansiedlung von solchen Märkten in der Bauleitplanung - und vor allem: an der Größe des Ortes.

Die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues bestätigt auf Nachfrage, dass im September letzten Jahres ein Investor den Antrag auf Einleitung eines Bauleitplanverfahrens für die Errichtung eines „nicht großflächigen“ Einzelhandel-Marktes in Piesport gestellt habe. Die geplante Erweiterungsfläche schließt unmittelbar an den dort bereits vorhandenen Edeka-Markt in der Nähe des Kreisels an und ist auch als Gewerbefläche ausgewiesen. Geplant waren ein Drogeriemarkt und weitere Handelsbetriebe. Der Gemeinderat fasste im September 2020 auch einen entsprechend positiven Beschluss für dieses Anliegen.

Aber die Planung stößt gegen eine Zielvorgabe des übergeordneten Landesentwicklungsprogramms IV (LEP IV). Weil der geplante Drogeriemarkt in unmittelbarer Nähe des Edeka gebaut werden soll, liege ein Konflikt mit dem Ziel 61 des LEP IV (Landesentwicklungsprogramm IV), das die Verdichtung (Agglomeration) von Handel in kleineren Orten verhindern soll. Demnach sind die Verkaufsflächen aller Betriebe zusammen zu rechnen - die Grenze liegt bei insgesamt 800 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Im vorliegenden Fall würden mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche zustande kommen. Das bedeutet in der Lesart des LEP IV, dass der Bau in diesem Fall nicht zulässig ist. Nach dem „Zentralitätsgebot“ ist die Errichtung und Erweiterung von Vorhaben des großflächigen Einzelhandels (und eben auch Agglomerationen) nur in zentralen Orten zulässig.