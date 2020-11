Medizin : Hausarzt gesucht – Kinderarzt gefunden

Piesport In Piesport praktiziert ab Januar nach 20 Jahren erstmals wieder ein Mediziner.

Gleich neben dem Lebensmittelmarkt in Piesport sind Bagger am Werk. Sie arbeiten am Fundament für ein Haus, in dem ab Januar ein Kinderarzt praktizieren wird. Es handelt sich dabei um den 45 Jahre alten Dr. Sascha Kalkbrenner, Kinderarzt in einer Praxis in Schweich, der sich selbständig machen will. Seine Frau Stephanie wird nach ihrer Elternzeit voraussichtlich 2022 mit in die Praxis einsteigen, sagt Kalkbrenner.