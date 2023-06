Mit 80 hat sie noch Kühe gemolken Ein langes Leben für Garten und Landwirtschaft

Geboren ist Boose Paula, so ihr Hausname, in Heinzerath. Nach ihrer Hochzeit 1954 zog sie zu ihrem vor neuneinhalb Jahren verstorbenen Mann nach Rapperath. „Erst haben wir im Dorf gewohnt, direkt an der Straße. 1968 sind wir dann ausgesiedelt“, sagt Römes. Zwar ist die Jubilarin auf einen Rollstuhl angewiesen, nimmt aber am täglichen Geschehen regen Anteil, sagt Tochter Christa Braun, die sich rund um die Uhr um ihre Mutter kümmert. „Sie pflegt mich sehr gut, ich kann mich nicht beschweren“, sagt die Jubilarin. Braun nimmt ihre Mutter auch, soweit es möglich ist, mit zu Festen und Familienfeiern.