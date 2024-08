Habitat für Weinliebhaber Das ist die neue Weinbar „In's Kabinett“ in Wittlich (Fotos)

Wittlich · Wein am Tisch oder zum Mitnehmen bietet die neue Weinbar am Platz an der Lieser: Unsere Zeitung wirft einen ersten Blick in die Weinbar des jungen Wittlicher Sommeliers Alexander Gross, der sich mit dem eignen Gastronomiebetrieb einen Lebenstraum erfüllt.

15.08.2024 , 13:26 Uhr

Link zur Paywall Das ist die neue Weinbar In’s Kabinett in Wittlich 12 Bilder Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich