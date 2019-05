Kommunalpolitik : Viel Lärm um neues Baugebiet

Salmtal In Salmtal ist die Erschließung von 28 Baugrundstücken vorerst auf Eis gelegt.

Bauunternehmer, die gegen ein Baugebiet klagen: Was im ersten Moment absurd klingt, passiert gerade in Salmtal. Dort haben die Brüder Stephan und Christian Rauen einen Normenkontrollantrag gestellt, um die Ausweisung des Baugebietes „Auf Sand“ prüfen zu lassen.

„Wir sind Befürworter des Baugebiets“, sagt Stephan Rauen in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Salmtal. Die Brüder haben diese genutzt, um dem Rat zu erklären, warum sie gerichtlich gegen die derzeitigen Pläne für das Baugebiet „Auf Sand“ vorgehen. Der Gemeinderat hatte im Herbst 2018 einen rechtsgültigen Bebauungsplan aufgestellt. Laut Ortsbürgermeister Anton Duckart sind an dem Standort 28 Bauplätze vorgesehen. Grund der Auseinandersetzung: Das Baugebiet ist als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und grenzt an den Betriebshof der Bauunternehmer. Dort starten die Aktivitäten im Sommer schon mal morgens um 6 Uhr. Lkw und Maschinen fahren, werden beladen und abgeladen. Das verursacht Lärm. Im Bebauungsplan ist daher eine drei Meter hohe Schallschutzwand vorgesehen. Doch Stephan Rauen fürchtet, dass dies nicht ausreicht und es im Wohngebiet dann lauter wird als es das Immissionsschutzgesetz vorsieht. „Wenn jemand dort wohnt und es ist ihm zu laut, dann ist dessen Schutz höher anzusiedeln als die des Gewerbetreibenden.“ Das könnte dazu führen, dass ein Anwohner gegen den Lärm des Bauhofs klagen könnte und mit hoher Wahrscheinlichkeit Recht bekommen würde. Und das könnte sich negativ auf den Unternehmensbetrieb auswirken. „Im Nachgang können wir uns nicht mehr wehren. Wir müssen dann die Immissionswerte einhalten“, sagt Stephan Rauen. Was aber nur sehr schwer umzusetzen und deshalb existenzgefährdend ist.