Freizeit : Ein „kleiner Märker“ in bester Luft – Thalfang bekommt einen Premiumspazierweg

In Thalfang wird Wandern groß geschrieben. Das zeigt auch jedes jahr die hohe Zahl an Teilnehmern bei der Frühlingswanderung als Einstieg in die Wandersaison. Foto: Christoph Strouvelle

THALFANG In Thalfang wird im kommenden Jahr während der Hunsrücker Wanderwochen ein Traumschleifchen offiziell eingeweiht. Die Touristiker wollen damit ihr Wanderangebot ausbauen.

In der besten Luft Deutschlands spazieren gehen – das ist möglich in der Verbandsgemeinde Thalfang. In der Verbandsgemeinde sind bereits vier Traumschleifen ausgewiesen. Im kommenden Frühjahr soll zu den Premiumwanderwegen mit einem Traumschleifchen auch der erste Premiumspazierweg eingerichtet werden, sagt Daniel Thiel, Tourismuschef der Verbandsgemeinde Thalfang. Der „Kleine Märker“, wie das Traumschleifchen heißen soll, hat eine Länge von 5,2 Kilometer. Der Start des Rundwegs ist am Thalfanger Haus der Begegnung und führt über den Kurpark entlang des Langemer Bachs über den ehemaligen Feuerlöschweg auf die Bä­scher Höhe und über Bäsch zurück nach Thalfang.