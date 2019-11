Reparaturbedürftig: In Traben-Trarbach gehen die Uhren (noch) anders

Das Foto zeigt das Uhrentürmchen am Alten Rathaus in Traben, das Foto unten im Text die Uhr am Rathaus in Trarbach. Die Aufnahmen wurden kurz nach 16.30 Uhr gemacht. Foto: TV/Winfried Simon

Traben-Trarbach Die Uhren an den beiden Rathäusern gehen falsch.

Es ist später Nachmittag, 16.31 Uhr. Das zumindest zeigen sowohl die Armbanduhr als auch das Smartphone an. Ein Blick auf das Uhrentürmchen des alten Rathauses in Traben: Gleich vier große von weither sichtbare Zifferblätter zeigen die Zeit in alle Richtungen an – nach Osten, Süden, Norden und Westen. Doch, oh Wunder: Die Zeit am Alten Rathaus, dort wo in der Regel der Stadtrat tagt und die Stadt zu Empfängen lädt, scheint aber stehengeblieben zu sein. Das Richtung Mosel, beziehungsweise Richtung Trarbach gerichtete Zifferblatt zeigt 15.35 Uhr an, die drei anderen 15.45 Uhr.