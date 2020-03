Kommunalpolitik : In Traben-Trarbach wollen die Jugendlichen mitreden

Traben-Trarbach In der Verbandsgemeinde soll erstmals ein Jugendparlament gewählt werden. Der Zeitpunkt ist wegen des Coronavirus jedoch ungewiss.

Mehr Mitspracherecht und Gestaltungsmöglichkeiten für die Jugend: In Traben-Trarbach soll erstmals ein Jugendparlament gegründet werden. „Die Jugendlichen haben in Arbeitsgruppen bereits mitgearbeitet“, sagt Patrycja Murawska, Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach.

Das Jugendparlament soll die Interessen der Jugendlichen gegenüber der VG vertreten sowie Ideen und Verbesserungsvorschläge einbringen, über die in den Entscheidungsgremien der VG weiter beraten werden. So soll die Jugendvertretung helfen, gemeinsame Wünsche von Jugendlichen in der VG zu erkennen und mögliche Probleme zu lösen, heißt es in der Satzung.