Anliegergebühren : Gewitterwolken über dem Sonnenweg

Veldenz Eine Straße in Veldenz soll ausgebaut werden. Das sorgt für Ärger im Dorf, denn es geht um eine große Summe, die die Anwohner zusammen mit der Gemeinde oder allen Bürgern über Anliegerbeiträge finanzieren sollen.

Der Sonnenweg und die darunterliegende Straße „Auf der Olk“ sind in einem schlechten Zustand. Es sind Löcher und Risse in der Fahrbahn und die Seitenränder bröckeln ab. Darin sind sich die Anwohner, die Gemeinde und die Veldenzer Bürger einig.

Damit hat es sich dann aber schon mit den Gemeinsamkeiten, denn in den vergangenen Monaten wurde heftig über den Ausbau gestritten (der TV berichtete). Dabei geht es um die Finanzen. Bisher sind die meisten Straßen in Veldenz ausgebaut worden und die Anlieger haben, wie es das Gesetz verlangte, ihre Anliegergebühren bezahlt. Jetzt gibt es ein Gesetz des Landes, das besagt, dass Straßen ab 2024 über wiederkehrende Beiträge abgerechnet werden. Dabei werden die Ausbaugebühren auf die Anwohner des gesamten Ortes umgelegt. Wer aber in diesem Ort in den vergangenen 20 Jahren bereits Anliegerbeiträge für eine Straße, an seinem Grundstück gezahlt hat, ist davon befreit.