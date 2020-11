Kommunales : Jetzt müssen die Anlieger zahlen

Veldenz Veldenzer Gemeindrat entscheidet: Anlieger am Sonnenweg und Auf der Olk werden zur Kasse gebeten.

Seit Jahren ist das Thema Anliegerbeiträge ein Streitpunkt in vielen rheinland-pfälzischen Kommunen. Wird die Straße neu gemacht, dann sind für diejenigen, die dort Grundstücke besitzen, Gebühren fällig. Das können Tausende, aber auch Hunderttausende Euro sein, die der Anlieger je nach Grundstückgröße berappen muss. Allerdings schreibt das Land mittlerweile vor, dass in den nächsten Jahren diese Kosten nicht mehr pro Straße/Anlieger abgerechnet werden, sondern in Form von wiederkehrenden Beiträgen über die Allgemeinheit finanziert werden sollen. Dann kommen auf den einzelnen nicht mehr diese hohen Summen zu und kein Hausbesitzer muss mehr schlecht schlafen, weil er eines Tages mit der Zahlung von Tausenden von Euro für Straßensanierungen rechnen muss. Das wird aber erst Ende 2023 gelten, denn erst dann sollen die wiederkehrenden Beiträge per Gesetz verpflichtend sein. Bis dahin können die Kommunen selbst entscheiden nach welche Muster sie abrechnen. So auch am Dienstagabend im Veldenzer Gemeinderat. Anwohner hatten bereits im Sommer darum gebeten, die Sanierung der Straßen auszusetzen, bis die Landesregelung der wiederkehrenden Beiträge in Kraft tritt. Allein der Ausbau des Sonnenwegs wird bis zu 200 000 Euro kosten, die dann anteilsmäßig auf Gemeinde und Anwohner verteilt werden müssen.