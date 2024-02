Bauprojekt in Wengerohr Mehr bezahlbarer Wohnraum für Wittlich

Wittlich · In Wittlich-Wengerohr wird momentan ein Mehrfamilienhaus gebaut, in dem fünf Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen vorgesehen sind. Wer in die Auswahl kommt und wie viel der Quadratmeter kosten soll.

17.02.2024 , 11:27 Uhr

Bezahlbarer Wohnraum ist dringend gesucht, deshalb freuen sich v.l. : Elfriede Meurer, Erste Beigeordnete des Kreises, Kreisbeigeordneter Robert Wies, Ministerin Doris Ahnen, Bauherr Frank Altmeyer, ISB- Vorstandsmitglied Sandra Baumbach sowie Stephanie Altmeyer und Günther Altmeyer über das neue Mehrfamilienhaus „Im Kirchgarten“. Foto: Christina Bents

Von Christina Bents

Auf der Baustelle im Wittlicher Stadtteil Wengerohr, hinter der Kirche und in unmittelbarer Nähe zur Grundschule „Im Kirchgarten“, ist schon einiges passiert. Die Bodenarbeiten sind bereits gemacht und ein Teil des Rohbaus ist schon zu sehen.