Stadtentwicklung : Wittlichs kleinster Stadtteil soll wachsen

Wittlich-Dorf Die Stadt plant in Dorf ein neues Wohngebiet. Dort können freistehende Häuser, Doppel- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Steingärten soll es aber nicht geben.

Wittlich soll weiter wachsen: Im kleinsten Stadtteil der Kreisstadt, in Dorf, soll ein neues Wohngebiet entstehen. Der Bauausschuss der Stadt und der Ortsbeirat Dorf haben dem bereits in zugestimmt, jetzt soll der Stadtrat dies in seiner nächsten Sitzung ebenfalls tun.