Essen & Trinken In Wittlich eröffnet am Rosenmontag das türkische Restaurant „Lezzet“

Keine all zu große Sensation ist meist, wenn in Wittlich neue Imbissbuden eröffnen. Die Neueröffnung von Restaurants erregt dagegen meist große Aufmerksamkeit. Nach den Neueröffnungen „Burger House“, dem asiatischen Restaurant „Koi“ und dem syrischen Restaurant „Atlas“ öffnet am Rosenmontag in der Kurfürstenstraße ein weiteres Restaurant seine Türen. Unsere Zeitung hatte schon im August 2023 über die Pläne berichtet. Nach mehr als fünf Monaten und großen Anstrengungen haben Bilal Turan und sein Partner Osman Kavucuk ihr Ziel erreicht. Das türkische Restaurant „Lezzet“ (Das Wort bedeutet auf Deutsch übersetzt: Der Geschmack), soll am Rosenmontag, 12. Februar, eröffnen.