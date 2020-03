Wittlich : Mit dem Auto zum Corona-Test

Im Hof der Berufsbildenden Schule in Wittlich wurde eine mobile Annahmestelle für Corona-Abstriche eingerichtet. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Wittlich In Wittlich geht ein Drive-In-Labor in Betrieb. Damit sollen die Arztpraxen im Landkreis und auch die mobilen Testteams entlastet werden. Die mobile Teststation wurde am Wochenende auf dem Hof der BBS Wittlich aufgebaut.

Entlastung für Hausärzte und Patienten: Corona-Verdachtsfälle aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich, die bislang von ihren Hausärzten in Schutzkleidung daheim getestet werden mussten oder ins Labor nach Trier geschickt wurden, werden von nun an in Wittlich getestet. Auf dem Gelände der Berufsbildende Schule für Technologie und Umwelt Wittlich (BBS) ist am Montag ein mobiles Testlabor in Betrieb genommen worden. Nach der Stadt Trier und dem Eifelkreis bekommt damit nun auch der Landkreis Bernkastel-Wittlich ein Drive-In-Labor. Nach Angaben der Kreisverwaltung haben die Drive-In-Teststationen in den anderen Kommunen keine Kapazitäten mehr. Von nun an werden Menschen mit Verdacht auf Corona-Infektion aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich also mit dem Auto zum Corona-Test nach Wittlich geschickt. Nur Patienten, die diesen Weg aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht auf sich nehmen können, sollen noch daheim getestet werden.

Überweisung Aber nicht von jedem, der meint, er könnte eventuell mit dem Coronavirus infiziert sein, wird dort ein Abstrich genommen. „Da werden ausnahmslos nur Patienten, die der Hausarzt mit einer Überweisung dorthin schickt, getestet“, erklärt Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. „Wir wollen vermeiden, dass jetzt jeder denkt, er könne sich prophylaktisch testen lassen – auch wenn er meint, er könne als Teil einer Risikogruppe erkrankt sein.“ Denn das würde das System lahmlegen, sagt Follmann. „Da würde es eine Eigendynamik geben, wie wir aus anderen Fällen mitbekommen haben“. Außerdem wären prophylaktische Corona-Tests nach Ansicht der Kreisverwaltung kaum sinnvoll, „weil sie einem eine falsche Sicherheit vorgaukeln können. Denn aufgrund der langen Inkubationszeit können Personen ohne Symptomatik negativ getestet werden, obwohl sie den Erreger bereits in sich tragen.“

Deshalb werde ein Corona-Virus-test im Drive-In-Labor in Wittlich ausschließlich bei Vorlage einer Überweisung des Hausarztes vorgenommen.

Testlabor In einem befahrbaren Zelt auf dem Innenhof der Schule vor Wind und Wetter geschützt, entnimmt ein Team aus medizinischem Personal und Verwaltungskräften die Proben. Für die Abstriche aus dem Mundraum müssen Patienten dort nicht mal das Auto verlassen. Scheibe runterkurbeln, Mund auf, Probe abgeben und wieder weg – so läuft ein Test. Die Abstriche werden dann an die Labore versendet, erklärt Follmann. Über die Testergebnisse werden die Hausärzte informiert, teilen dieses den Patienten und im Fall eines positiven Ergebnisses selbstverständlich auch dem Gesundheitsamt mit. Wir haben uns am Montagmorgen, dem ersten Betriebstag des Testlabors, vor Ort umgeschaut.

Eiskalter Wind weht über den Hof vor der Berufsbildenden Schule. Stahlblauer Himmel bei strahlendem Sonnenschein – in Anbetracht der ernsten Lage wirkt das heitere Wetter fast surreal.

An der Einfahrt der Schule stehen zwei Security-Mitarbeiter mit Mundschutz. Die Zufahrt ist mit rot-weißem Trassierband gekennzeichnet. Am Montagvormittag ist es an der Schule noch ruhig. Das Trassierband flattert geräuschvoll im Wind, sonst ist nichts zu hören. Auf die Fahrbahn gemalte weiße Pfeile führen zur Annahmestelle, die mit einer Traversenkonstruktion überdacht ist. Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Deutschen Roten Kreuzes warten auf die ersten Menschen, die sich hier testen lassen sollen. Zwei DRK-Mitarbeiterinnen in gelben Schutzanzügen, Handschuhen, Schutzbrillen und Mundschutz nehmen ein erstes hereinfahrendes Auto in Empfang. Die Fahrerin muss die Überweisung zum Test an die Seitenscheibe halten. Eine Mitarbeiterin holt die Abstrichstäbchen. Dann darf die Frau die Scheibe herunterkurbeln, und der Abstrich wird gemacht.

An der Berufsbildenden Schule in Wittlich wurde eine Drive-In-Annahmestelle für Corona-Tests eingerichtet. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

An der Berufsbildenden Schule in Wittlich wurde eine Drive-In-Annahmestelle für Corona-Tests eingerichtet. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz

An der Berufsbildenden Schule in Wittlich wurde eine Drive-In-Annahmestelle für Corona-Tests eingerichtet. Foto: Hans-Peter Linz. Foto: TV/Hans-Peter Linz