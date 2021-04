Frühling : Spargelernte in der Wittlicher Senke

Spargelernte in Wittlich – 2021 Die Spargelernte in der Wittlicher Senke ist angelaufen. Vorwiegend wird der grüne Spargel geerntet. Das „weiße Gold“ oder „König der Gemüse“, findet man großflächig in unserer Wittlicher Region nicht. Jedoch , fährt man in Richtung Bombogen/Neuerburg , findet man einige Reihen unter der schwarzen Folien. Der Obst und Gemüse Produzent Grieshop aus Erden hat hier den weißen und grünen Spargel angepflanzt und mit der Ernte begonnen. Vermarktet wird der Spargel im eigenen Hofladen, an die Gastronomie und in die regionalen Supermärkte. Text/Fotos: Werner Pelm (wp) Foto: TV/Werner Pelm