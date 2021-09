Corona : Samstag ist Sonder-Impftag ohne Termin in Wittlich

Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Wittlich (red) Ohne Anmeldung und lange Wartezeiten können sich Interessierte am Samstag, 18. September im Landesimpfzentrum Wittlich impfen lassen. An diesem Sonder-Impftag hat das Impfzentrum in der Schlossstraße 31 von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 12.30 bis 15.00 Uhr geöffnet.

Wie Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitteilt, besteht nur an diesem Tag für Personen ab 18 Jahren die Möglichkeit den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson zu erhalten.

Bis Ende September hat das Impfzentrum außerdem montags bis freitags von 08.30 bis 11.30 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Auch zu diesen Öffnungszeiten ist eine Impfung mit dem Impfstoff von BioNTech ohne vorherige Terminvereinbarung möglich.