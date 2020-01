Medizin : In Wittlich kommen mehr Babys zur Welt

Herzlich Willkommen: Der kleine David kam am Neujahrsmorgen um genau 10 Uhr im Wittlicher Krankenhaus zur Welt. Da wog er 3910 Gramm und war 55 Zentimeter groß. Er ist das zweite Baby, das am 1. Januar 2020 in Wittlich zur Welt kam. Die Eltern von Nummer eins wollten ihr Kind nicht in der Zeitung sehen. Foto: TV/Swetlana Koslitin