Sicherheit : In Wittlich-Land wird am Hochwasserschutz gearbeitet

Das Hochwasser hat Bruch besonders erwischt. Am Donnerstag sind Feuerwehrleute und Anwohner noch damit beschäftigt, den Schaden zu beseitigen, den die Salm hier angerichtet hat. Foto: TV/Christian Altmayer

Salmtal/Manderscheid Hochwasserschäden in 13 Orten: Neben der Kreisstadt trafen die Überschwemmungen Mitte Juli in Bernkastel-Wittlich vor allem die VG Wittlich-Land. Dort wird an einem ersten Vorsorgekonzept gearbeitet.