Verkehr : Wie fahrradfreundlich ist Wittlich?

Ob es an mangelnden Radwegen liegt? In Wittlich nutzen Radfahrer gerne Fußgängerwege wie das Parfumgäßchen und Bürgersteige um von A nach B zu kommen. Foto: TV/Myriam Kessler

Wittlich In der Säubrennerstadt müssen sich Radler die Straße meist mit Autofahrern teilen. Die FDP fordert ein Radwegekonzept.

Radeln wird immer beliebter: Ob zur Arbeit oder mit Lastenfahrrad und Nachwuchs bis zur Kita: Mehr und mehr Menschen nutzen das Rad wieder für die täglichen Besorgungen und als Ersatz für das Auto. Viele Kommunen investieren deshalb in den Ausbau des Radwegenetzes. Doch wie sieht es für Radfahrer in der Kreis­stadt Wittlich aus? Eine Fraktion des Wittlicher Stadtrates beklagt, dass die „aktuelle Situation im Bereich der Oberstadt nicht zufriedenstellend“ und auch der Bereich Ohling für Radfahrer ausbaufähig sei. Der Wittlicher Stadtrat wird in seiner Sitzung am Donnerstag, 8. Oktober, ab 18 Uhr im Eventum deshalb auch über die Erstellung eines Radwegekonzeptes für die Stadt Wittlich debattieren. Den Antrag dazu stellte nicht die Grünen-Fraktion und auch nicht CDU, SPD, die Linke oder AfD. Er kam aus den Reihen der FDP.

Bereits in der Bürgerbeteiligung zum Haushalt 2020 waren die Radwege in der Stadt ein Thema, das ein Bürger angesprochen hatte. Seine Eingabe: „Radwege sollten einen Abstand von eineinhalb Metern zur Fahrbahn haben. Wurde dies für die Friedrichstraße bedacht?“ Der Bau- und Verkehrsausschuss hatte dies in seiner Sitzung am 12. November 2019 diskutiert und empfohlen: „Im Rahmen der Erstellung eines Verkehrskonzeptes sollen potenzielle Flächen für die Radwege geprüft werden.“

Auch der Maare-Mosel-Radweg verläuft zum Teil durch die Oberstadt. Er ist im einwandfreien Zustand und ermöglicht ein angenehmes Fahrerlebnis. Doch wer von dort aus einen Abstecher in die Stadt machen will, findet kaum angemessene Radwege und muss auf der Straße fahren. Ein Fahrradstreifen, wie es ihn beispielsweise in der Friedrichstraße gibt, sucht man in der Oberstadt ansonsten vergebens. An die Kreuzungen vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) traut sich kaum ein Radfahrer ran. Bei hohem Verkehr besteht dort besonders die Gefahr, von einem Auto oder Bus übersehen zu werden. Wer beispielsweise über die Kurfürstenstraße zum Lidl mit seinem Rad zum Einkaufen fahren möchte, muss dort ebenfalls über eine vielbefahrene Straße ohne Radweg radeln. Als Alternative gibt es zwar überall kleine Seitengassen, über die man ebenfalls zum Ziel käme. Doch dafür muss man sich allerdings schon richtig gut in Wittlich auskennen.