Traditionelles Volksfest Säubrennerkirmes sorgt fünf Tage lang für fröhlichen Ausnahmezustand in Wittlich

Viele Besucher der Kirmes erinnern sich aber auch an das, was im letzten Jahr passierte. In der Nacht zum Samstag wurde ein junger Wittlicher durch Messerstiche in der Wittlicher Innenstadt getötet. Zum Gedenken an das Todesopfer gab es zu Beginn der Kirmes eine Gedenkminute, an der auch ein Vertreter der US-Airbase in Spangdahlem teilnahm. Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch legte an der Stelle, an der der 28-Jährige im letzten Jahr verstarb einen Kranz nieder.