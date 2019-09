Benefiz : Indisch essen für einen guten Zweck

Dreis Essen, um zu helfen – das ist am Sonntag, 22. September, ab 11.30 Uhr in Dreis möglich. In der Dreys-Halle wird zu einem Benefizessen zugunsten der Victory Seeds Foundation eingeladen.

