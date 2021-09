Wirtschaft : Regenwetter wirbelt den Zeitplan durcheinander

WITTLICH Ob die Erschließungsarbeiten im neuen Wittlicher Industriegebiet in der Nähe des ehemaligen Aldi-Lagers im Sommer 2022 beendet sein werden, ist aktuell fraglich. Bis zu 25 Firmen sollen sich dort ansiedeln.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung gibt es aktuell noch keine Verträge mit Unternehmen, die sich im neuen Industriegebiet III Nord ansiedeln werden - was aber an den Vorgaben für den Verkauf liegen: „Zunächst müssen die Gremien die Verkaufsbedingungen festlegen, danach kann erst die Vermarktung beginnen. Es liegen zwar schon viele Reservierungswünsche vor, diese können aber erst nach dem Vermarktungsstart verifiziert und unter Zugrundelegung der Verkaufsbedingungen gegebenenfalls berücksichtigt werden“, heißt es von der Stadt auf TV-Anfrage.

Nachdem Bürgermeister Joachim Rodenkirch in einem TV-Interview die Hoffnung geäußert hatte, dass sich in Wittlich mehr Firmen ansiedeln, die in Forschung, Entwicklung und nachhaltige Technologien investieren, gibt es dazu noch keinen offiziellen Kriterienkatalog der Stadt für das neue Industriegebiet III Nord. Aber: „Generell achtet die Verwaltung bei den Ansiedlungsvorschlägen, die den Gremien vorgeschlagen werden, auf eine möglichst hohe Produktivität und Innovationskraft des Unternehmens, verbunden mit einem möglichst hohen Anspruch an Qualität und Quantität der Arbeitsplätze.“

Nach der Erschließung des neuen Industriegebiets III Nord könnten in naher Zukunft weitere Gewerbe- und Industrieflächen rund um das Boomtown Wittlich entstehen. Aktuell geht es in den Gremien um eine Erweiterung des Industriegebiets Wengerohr-Süd, der Bauausschuss hat am Dienstag einen Ausbau um neun Hektar empfohlen (der TV berichtete). Laut einer im Jahr 2020 vorgestellten Potenzialanalyse wird es danach allerdings eng mit weiteren Ansiedlungen. Möglich wären noch eine weitere Fläche am Rande des Industriegebiets Wengerohr in Richtung Platten, sowie Flächen rund um den Mesenberg. Andere potenzielle Flächen müssen laut dieser Studie aus ökologischen Gründen brach liegen, weil sie als Ausgleichsflächen für bereits erschlossene Industrie- und Gewerbeflächen dienen.