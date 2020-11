Sitzung : Industriepark im Ausschuss

Salmtal Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Wittlich-Land tagt am Dienstag, 24. November, um 17 Uhr in der Bürgerhalle Salmrohr. Themen sind unter anderem Erweiterung beziehungsweise Neubau der Grundschule Salmtal, der Raumbedarf in der Grundschule Altrich, der Medienentwicklungsplan der Grundschulen, die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen zur Erweiterung eines vorhandenen Betriebes auf der Gemarkung Esch, die Sammel-Einzelfortschreibung des Flächennutzungsplanes zur Darstellung von Wohnbauflächen und die Erweiterung der Biogasanlage Arenrath.

