Workshop : Info-Abend: Wie drehe ich einen Film

Wittlich (red) Der Offene Kanal Wittlich bietet am Dienstag, 3. September, ab 18 Uhr einen Info-Abend für alle Hobbyfilmer an. Wer gerne eigene Filmbeiträge dreht, vom Kurz-Clip über einen kleinen Film bis hin zur semiprofessionellen Filmproduktion, kann sich an diesem Abend mit weiteren Filmfreunden treffen um Erfahrungen auszutauschen oder Tipps und Anregungen erfragen.

