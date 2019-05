Korrektur : Info-Tag der Ahmadiyya-Muslime erst im Juni

Wittlich Die Infoveranstaltung der Ahmadiyya-Muslime in Wittlich, die im Artikel „Muslime setzen sich für Gewaltfreiheit ein“ (Trierischer Volksfreund vom 8. Mai) genannt wurde, ist nicht am kommenden Sonntag, 12. Mai, sondern am MIttwoch, 12. Juni, um 18 Uhr im Jugend- und Bürgerhaus Wengerohr.