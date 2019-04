später lesen Info-Veranstaltung Info-Veranstaltung über Kita-Gesetz Teilen

Die SPD-Landtagsabgeordnete Bettina Brück lädt ein zu einer Info-Veranstaltung über das Kita-Zukunftsgesetz mit Staatsministerin Dr. Stefanie Hubig. Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 30. April, um 17 Uhr in der Güterhalle Alter Bahnhof Kues, Bahnhofstraße 8 in Bernkastel-Kues.