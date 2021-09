Schnelleres Internet : Info-Veranstaltung zum Glasfaserausbau in Morbach

Info-Veranstaltung zum Glasfaserausbau in Morbach

Morbach Die Gemeinde Morbach plant gemeinsam mit West­energie Breitband den Aufbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes im Ortsbezirk Morbach.

Hierzu gibt es am Dienstag, 5. Oktober, um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Baldenauhalle in Morbach.