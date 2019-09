Wirtschaft : Infoabend der IHK für Unternehmensgründer

Wittlich (red) Die Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) bietet in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Dienstag, 17. September, eine Informationsveranstaltung für Unternehmensgründer an.

