Internet und Festnetz Nach zwei Monaten ohne Anschluss: Infoabend zur Ersatzversorgung in Deuselbach

Die Bewohner in Deuselbach sind deshalb zu einem Infoabend am Mittwoch, 13. September, ab 19 Uhr im Haus des Gastes in der Erbeskopfstraße 11 in Deuselbach eingeladen, um mehr über die Pläne des Anbieters zu erfahren. Die Fachexperten von Westconnect beantworten an dem Abend alle Fragen zu Technik, Zeitplan und dem Prozess zum Anbieterwechsel.