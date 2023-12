Land informiert am Umweltcampus Von Fake-Videos und der Furcht vor Begegnungen: Diese Fragen haben die Hunsrücker zum Wolf

Hoppstädten-Weiersbach · Ein Wolf scheint im Hunsrück sesshaft zu werden. Für die Menschen dort ist das eine neue Situation, die Fragen und Ängste auslöst. Was tun, wenn einem das Raubtier im Wald begegnet? Lockt der Nationalpark den Wolf an? Was unternimmt das Land gegen Falschmeldungen? Bei einem Infoabend gab es dazu Antworten.

07.12.2023 , 14:58 Uhr

Ist der Wolf im Hunsrück gekommen, um zu bleiben? Das kann zurzeit niemand sagen. Viele Fragen löst der Nachweis eines Wolfs in der Region dennoch aus. Foto: dpa/Ingo Wagner

Das Interesse ist groß. 180 Teilnehmer haben sich zum Infoabend am Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier angemeldet, um mehr über die Rückkehr des Wolfs in den Hunsrück zu erfahren. „Es ist ein emotionales Thema, das die Menschen sehr bewegt“, stellt Erwin Manz, Staatssekretär im Mainzer Umweltministerium, bei seiner Begrüßung fest. Gemeinsam mit dem kompletten Team des Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) wolle das Land informieren, „wie wir mit der Situation umgehen“.