Vortrag : Wie spreche ich mit Demenzkranken

Morbach (red) Zum Thema „Demenz – Wie kann wertschätzender Umgang und Kommunikation gelingen?“ lädt die Beratungs- und Koordinierungsstelle/Schwerpunkt Demenz, in Kooperation mit dem Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich, zu einer Informationsveranstaltung ein.

Angehörige von Menschen mit Demenz erhalten hilfreiche Informationen und Anregungen. Referent Emmerich Berg will die Gedankenwelt der Demenzerkrankten verstehbar machen und im Austausch mit den Anwesenden, Wege einer wertschätzenden und gelingenden Kommunikation aufzeigen. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 11. September, ab 18 Uhr im Marienhaus Seniorenheim St. Anna, Bahnhofstraße 55 in Morbach statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 5. September, unter Telefon 06571/91550 möglich.