Neumagen-Dhron : Informationen zu neuen Busverbindungen an der Mosel

Neumagen-Dhron Zwischen Neumagen-Dhron und Traben-Trarbach gibt es seit Sonntag, 1. September, ein neues Busangebot, welches die meisten Ortsgemeinden in diesem Gebiet mehrmals täglich in das Busnetz integriert. Damit wurde das Angebot an Linienbussen rund um Trier deutlich ausgebaut.

Tagsüber, abends und am Wochenende fahren in Trier-Land und an der Mosel von und nach Schweich mehr und öfter Busse.

Eine Betriebsaufnahme in dieser Größenordnung birgt auch viele Fragen. Im Folgenden werden die wichtigsten Informationsstellen kurz beschrieben, an die sich Kunden wenden können.

Für die neuen Busverbindungen zwischen Neumagen-Dhron und Traben-Trarbach steht das Verkehrsunternehmen MB Moselbahn Vertriebsgesellschaft mit folgender Informations- und Verkaufsstelle zur Verfügung: MB Moselbahn Verkehrsbetriebsgesellschaft, Moselbahnstraße 7, 54470 Bernkastel-Kues, Telefon 06531/96800, Internetadresse: www.moselbahn.de, E-Mail: info@moselbahn.de.

Darüber hinaus steht das VRT-Infomobil am Mittwoch, 4. September, zwischen 9 und 13 Uhr in Bernkastel-Kues am Forum sowie am Donnerstag, 12. September, zwischen 9 und 13 Uhr in Traben-Trarbach am Alten Bahnhof. Dort können Fahrpläne ausgedruckt und offene Fragen beantwortet werden.