Kommunales : Informationen zum Bestattungswald

(red/hpl) Der Ausschuss für Straßen, Wege, Verkehr, Friedhof und Forsten der Gemeinde Lieser trifft sich am Dienstag, 16. Juni, um 19 Uhr im Sitzungssaal der „Alten Schule“ (Am Markt 38). Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen unter anderem die Sachstandsmitteilung Bestattungswal, die Beratung über ein Parkraum-/Bewirtschaftungskonzept, in dem es unter anderem um ein Parkverbot im Bereich „Am Markt“ geht, und weitere Theme.