Schule : Informationen  zur Oberstufe

Traben-Trarbach (red) Die gymnasiale Oberstufe ist in Rheinland-Pfalz als Mainzer Studienstufe (MSS) organisiert. Sie ermöglicht es Schülern, durch die Wahl von Fächern und Kursen individuelle Schwerpunkte ihrer schulischen Ausbildung zu setzen.

Über die Form der Oberstufe, sowie über Zielsetzung und Möglichkeiten der Fächerwahl informiert Dr. Donike, MSS-Leiter am Gymnasium Traben-Trarbach, am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in Raum A 104 der Schule.