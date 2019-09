Schule : Info-Abend der weiterführenden Schulen

Wittlich (red) Die weiterführenden Schulen der Stadt Wittlich, Clara-Viebig Realschule plus, Kurfürst-Balduin-Realschule plus, Cusanus-Gymnasium und Peter-Wust-Gymnasium, bieten am Donnerstag, 26. September, einen gemeinsamen Informationsabend an.

