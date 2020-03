Seminar : Infoabend der IHK: Wie mache ich mich selbstständig

Wittlich (red) Die Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) führt regelmäßig in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich Informationsveranstaltungen für Unternehmensgründer durch.

Der nächste Informationsabend zum Thema „Wie mache ich mich selbstständig?“ findet am Dienstag, 10., von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, in Wittlich statt. Hier werden die wesentlichen Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit erläutert, von der Entwicklung eines Businessplans bis zu den einzelnen Punkten der Umsetzung. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Alexandra Klar, IHK Trier, Telefon 0651/9777531, oder per E-Mail an klar@trier.ihk.de.