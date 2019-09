Bildung : Informationsabend: Weiterführende Schulen in Wittlich

Wittlich Die weiterführenden Schulen der Stadt Wittlich (Clara-Viebig Realschule plus, Kurfürst-Balduin-Realschule plus, Cusanus-Gymnasium und Peter-Wust-Gymnasium) bieten am Donnerstag, 26. September, einen gemeinsamen Informationsabend an.

Dazu eingeladen sind alle Eltern der Grundschüler aus der Klassenstufe 4, die ihre Kinder im nächsten Schuljahr an einer weiterführenden Schule anmelden werden.