Schule : Informationsabend zur Oberstufe

Wittlich Das Peter-Wust-Gymnasium bietet für alle Schüler der zehnten Klassen an Realschulen und Realschulen plus, die im Schuljahr 2020/2021 die Klassenstufe elf des Peter-Wust-Gymnasiums besuchen möchten, einen Informationsabend am Dienstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr in Raum 205 (Koblenzer Straße 56, Gebäude B) an. Bei dieser Gelegenheit werden Informationen zur Organisation der gymnasialen Oberstufe (MSS), zur Möglichkeit der persönlichen Fächerwahl und zu den Besonderheiten des Peter-Wust-Gymnasiums gegeben.

