Lebensmittel : Unterstützung für Selbstvermarkter

Bernkastel-Wittlich Die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ lädt regionale Selbstvermarkter im Weinanbaugebiet Mosel zu einer Online-Informationsveranstaltung mit regiocart für Freitag, 11. Juni, 18 Uhr ein. Winzer, Imker, Brenner, Metzger, Bäcker, Konditoren, Obst- und Gemüsehöfe, Hof- und Dorfläden oder unabhängige Lebensmittelfachgeschäfte können sich kostenlos auf der Homepage der Regionalinitiative unter www.faszinationmosel.info/events/regiocart hierzu anmelden.

Für insgesamt 40 ausgewählte „Mosel-Produzenten“ übernimmt die Regionalinitiative „Faszination Mosel“ dank Leader-Förderung beispielhaft den Anschluss an das Online-Vertriebssystem von regiocart. Die Leistung beinhaltet unter anderem die Aufnahme von professionellen Produktfotos sowie die gezielte Beratung und Hilfe bei der Beschreibung der Produktmerkmale und ein Seminar zur Unterstützung in der Planung eines effizienten Lieferservices. Für weitere fünf „Mosel-Produzenten“ wird zudem jeweils ein Kurzfilm in Auftrag gegeben. In einem anschließenden Online-Tasting ab 19.30 Uhr haben die regionalen Selbstvermarkter Gelegenheit, die Chancen und Möglichkeiten mit regiocart selbst testen und erleben zu können. Unter dem Motto „Ginspiration – was die Mosel alles zu bieten hat“ demonstriert das Team von Ginheimer Destillery gemeinsam mit regiocart, wie sich regionale Produzenten zusammenschließen und gemeinsam den „Mosel-Genuss“ in einem Online-Tasting präsentieren können.