Vortrag : Neue Wege im Onlinevertrieb

Wintrich (red) Die Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues GmbH und die Touristinformation Wintrich laden zu der Informationsveranstaltung „Onlinevertrieb“ für Dienstag, 4. Februar, ab 18 Uhr ins Rathaus in Wintrich ein.

Die Veranstaltung richtet sich an Betriebe, die ihre Online-Präsenz oder ihr Online-Buchungssystem verbessern möchten. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 31. Januar, unter Telefon 06531/5001920 oder per E-Mail an l.loreth@bernkastel.de möglich.