Schule : Gymnasium informiert über die Oberstufe

Wittlich (red) Das Cusanus-Gymnasium Wittlich bietet für alle Schüler der zehnten Klassen von Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Realschulen Plus, die im kommenden Schuljahr 2020/2021 die Klassenstufe 11 am Cusanus-Gymnasium besuchen wollen, eine Informationsveranstaltung an.

