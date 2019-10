Vortrag : Infos zur Vorsorgevollmacht

Bernkastel-Kues (red) Der Awo-Betreuungsverein Bernkastel-Wittlich aus Morbach veranstaltet eine Informationsveranstaltung zum Thema „Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung – Wie kann ich für den Fall vorsorgen, dass ich meine Angelegenheiten durch Krankheit, Unfall, Alter oder Behinderung nicht mehr selbst regeln kann?

“ Der Vortrag findet am Montag, 28. Oktober, ab 19 Uhr in der Klinik Moselhöhe Kueser Plateau in Bernkastel-Kues statt. Weitere Informationen unter Telefon 06533/941090.