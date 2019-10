Schule : Infos für Schüler und ihre Eltern

Wittlich Zum Schnuppernachmittag an der Clara-Viebig-Realschule plus sind alle Schüler der vierten Klassen für Donnerstag, 7. November, ab 14 Uhr eingeladen. Die Kinder können die Räume der Schule erkunden und bei Projekten mitmachen.

Die Eltern können Fragen an das Schulleitungsteam stellen. Ein gemeinsamer Elterninformationsabend der Clara-Viebig-Realschule plus und der Kurfürst-Balduin-Realschule plus findet am Donnerstag, 24. Oktober, um 19.30 Uhr, in der Mensa der Clara-Viebig-Realschule plus statt.