Wittlich : Infos über Rechtsextremismus

Wittlich Das Aktionsbündnis „Solidarisches Wittlich“ lädt in Zusammenarbeit mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung im Bistum Trier und „Für ein buntes Trier, gemeinsam gegen Rechts“ Interessierte zu einer Online-Veranstaltung für Dienstag, 19. Januar, von 19 bis 21 Uhr ein.

In dem Vortrag der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus werden die Referenten aufzeigen, dass solche Verschwörungserzählungen Teil rechter Agitation und Diskursverschiebung sind, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Am Ende der Veranstaltung steht die Frage im Mittelpunkt, welche Handlungsoptionen bestehen und wie Verschwörungsideologien wirksam entgegengetreten werden kann.