Bernkastel-Kues Bald startet der Ausbau der Cusanusstraße in Kues. Im Vorfeld sind alle Anwohner und ansässigen Betriebe zu einer Anwohnerversammlung für Mittwoch, 14. Oktober, um 18 Uhr in die Güterhalle eingeladen.

Es gibt zwei Termine: 18 bis 19 Uhr und 19 bis 20 Uhr. Bei der Voranmeldung per Mail sollte der gewünschte Zeitraum angegeben werden. Sollten es weniger als 60 Interessenten sein, findet die Versammlung von 18 bis 19 Uhr statt. Voranmeldung per E-Mail an b.waters@bernkastel.de.